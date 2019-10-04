Глава ВР Роберт Дадли подал в отставку

Генеральный директор нефтяной компании ВР 64-летний Роберт Дадли покинет свой пост 31 марта 2020 года. Об этом говорится в официальном заявлении совета директоров компании.

Место Дадли займет нынешний исполнительный директор BP 49-летний Бернард Луни.

«Для меня было большой честью служить этой компании и работать в нефтяной индустрии на протяжении последних четырех десятилетий… Я безмерно горжусь всем тем, чего мы добились вместе, чтобы обеспечить мир энергией», — заявил Дадли.

Роберт Дадли дольше всех среди руководителей крупных нефтяных компаний мира занимал свой пост. Он возглавил ВР в 2010 году — сразу после в Мексиканском заливе.

С 2003 по 2008 год Роберт Дадли возглавлял ТНК-ВР, бывшую третьей по величине частной нефтяной компанией России. В 2013 году Дадли вошел в совет директоров «Роснефти», которая приобрела ТНК-ВР.