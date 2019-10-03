Великобритания решила смягчить санкции против России из-за совместной программы по изучению Марса

Правительство Великобритании подготовило поправки в законодательство, смягчающие санкции против России — это позволит осуществлять работы в рамках совместного проекта по изучению Марса. На документ, внесенный в парламент 9 сентября, обратило внимание RT.

Поправки касаются товаров и технологий, которые могут иметь военное назначение. Они разрешают продажу или покупку таких товаров у России, если они необходимы «для проведения определенных испытаний и полетов в рамках миссии „Экзомарс-2020“».

ЕС вывел из-под санкций некоторые товары и технологии, необходимые для «Экзомарса», в 2017 году.

В рамках программы «Экзомарс-2020» к Марсу будет запущен российский десантный модуль с европейским спускаемым аппаратом на борту.

В 2016 году в рамках первого этапа «Экзомарса» к планете были отправлены орбитальный модуль «Трейс Гас Орбитер» и спускаемый аппарат «Скиапарелли». «Скиапарелли» разбился при посадке, «Трейс Гас Орбитер» работает в соответствии с планом.