Трамп публично призвал Китай начать расследование против Джо Байдена и его сына

Президент США Дональд Трамп публично заявил, что Китаю «следует начать расследование» в отношении бывшего вице-президента США и его сына Хантера. Такое же расследование, по мнению Трампа, должна провести Украина.

Трамп и его сторонники ранее утверждали, что инвестиционная компания, долей в которой владел Хантер Байден, получила от Китая полтора миллиарда долларов. Адвокаты Хантера Байдена отвечали, что у их клиента не было доли в компании в тот период, когда его отец занимал пост вице-президента.

От Украины Трамп добивается расследования в связи с деятельностью компании Burisma — одной из крупнейших частных газовых компаний Украины. Хантер Байден был членом ее совета директоров.

Председатель комитета палаты представителей по разведке демократ Адам Шифф уже назвал действия Трампа недопустимыми, отметив, что президент не имеет права использовать свою власть для сведения политических счетов.

Просьба Трампа начать расследование против Хантера Байдена, высказанная в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стала причиной начала официальной процедуры импичмента президента США.