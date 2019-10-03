Коллег журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, вызвали на допрос в СК

Сотрудники «Эха Москвы в Пскове» и «Псковской ленты новостей», поддержавшие акцию солидарности с журналисткой Светланой Прокопьевой, вызваны на допрос в Следственный комитет по Псковской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил политик и журналист, председатель псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг.

Он не уточнил, кого именно из журналистов вызвали на допрос. По данным «Новой газеты», это главные редакторы изданий. Ранее Шлосберг сообщал, что сам тоже был вызван в СК в качестве свидетеля по уголовному делу Прокопьевой.

Журналистку Светлану Прокопьеву подозревают в оправдании терроризма. В ноябре 2018 года она выступила с авторской колонкой на радио «Эхо Москвы в Пскове», посвященной теракту в архангельском здании ФСБ. Прокопьева возложила ответственность за случившееся на власти, заявив, что государство само создало все условия для того, что граждане стали с ним бороться. По статье УК 205.2, часть 2, ей грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до семи лет.

1 октября многие российские СМИ устроили акцию солидарности с журналисткой, одновременно опубликовав ее открытое письмо. «Медуза» присоединилась к этой акции.