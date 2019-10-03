Демонстранта, которого полицейский ранил на акции протеста в Гонконге, обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов

В Гонконге 18-летнему участнику акции протеста, в которого выстрелил полицейский, предъявят обвинения в нападении на сотрудника правоохранительных органов и участии в беспорядках, сообщает Associated Press.

Обвинения, заявили представители полиции, будут официально предъявлены на заседании суда в четверг. Будет ли подозреваемый доставлен в суд, полиция не уточнила.

Полиция ранила демонстранта 1 октября на акции в Гонконге, проходившей в день 70-летия образования КНР. Применить оружие, как сообщалось, полицейский был вынужден после того, как демонстрант напал на него с железным прутом. Полиция Гонконга подчеркивает, что существовала реальная опасность для жизни их сотрудника.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются с середины лета. Первоначально демонстранты протестовали против законопроекта, допускавшего при определенных обстоятельствах экстрадицию преступников в Китай. В начале сентября законопроект был отозван, но акции протеста не прекратились.