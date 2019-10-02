Пенсионный фонд выиграл суды у Российского авторского общества. Авторам сократят вознаграждения ради уплаты взносов

Российское авторское общество (РАО) увеличило ставки отчислений в пенсионный фонд и на медицинское страхование, которые удерживаются из вознаграждения правообладателям. Об этом РАО рассказало в письме авторам и подтвердило «Ведомостям».

В РАО объяснили, что в 2012 году был принят закон об отчислениях для обществ коллективного управления авторскими правами. С тех пор РАО отказывалось платить эти взносы, но в 2016 году проиграло суды Пенсионному фонду, и со счетов общества списали 225 миллионов рублей. В августе 2019 года к уплате предъявили еще 176 миллионов.

Теперь с каждого вознаграждения за исполнение произведения в эфире или в интернете юридическим лицам надо будет платить не 20%, а 27% обязательных взносов. Ставка за публичное исполнение выросла с 30% до 34%. Для физических лиц введена общая ставка 35% (раньше было 30% за публичное исполнение и 20% — за эфирное). Помимо этого со всех вознаграждений удерживают 3% в Фонд поддержки правообладателей.

Председатель правления РАО Максим Дмитриев отметил, что новые ставки планируется держать три года, чтобы погасить долги по взносам, затем вернут предыдущие правила расчета отчислений.

Несколько авторов рассказали «Ведомостям», что теперь намерены покинуть РАО и перейти в другое общество управления правами. Поэт и композитор Олег Челышев отметил, что уже сейчас получает меньше половины от того, что в его интересах собирает РАО.