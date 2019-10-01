Суд обязал телеканал «Дождь» опровергнуть материал о неисправных поездах московского метро

Судья Арбитражного суда Москвы Ольга Козленкова обязала телеканал «Дождь» опровергнуть несколько утверждений из репортажа Ксении Назаровой «Кто захватил московское метро, и как машинистов заставляют ездить на неисправных составах», выпущенного осенью 2018 года.

Иск против «Дождя», Назаровой и двух героев репортажа метрополитен подал еще в ноябре 2018 года. По требованию предприятия, суд обязал опровергнуть заголовок и утверждения героев репортажа о неисправных поездах, недостатке инструментов, отказе тормозов и отсутствии оплаты сверхурочной работы.

Причем суд обязал не просто исправить репортаж. Назарова и двое героев ее текста обязаны подписать утвержденные судом тексты опровержений с перечислением неточностей, а телеканал обязан три месяца держать на главной странице материал-опровержение. «Дождь» и ответчиков также обязали оплатить судебные издержки, а в случае неисполнения решения суда — неустойку.

Суд пока не опубликовал мотивировку такого решения. Данных о его обжаловании в картотеке также нет.