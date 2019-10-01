Полковника СК ударили ножом у здания центрального аппарата ведомства. Он умер от полученных ранений

Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ на проходной у главного здания ведомства в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление СК.

Нападавший задержан, мотивы его поступка пока неясны. Источник «Интерфакса» уточняет, что это 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев, который, возможно, страдает психическим заболеванием.

Сотрудник СК получил ранения, их тяжесть не уточняется. РИА Новости со ссылкой на источник уточняет, что он имеет звание полковника. По данным «Интерфакса», он работал в отделе по приему граждан и не был связан с расследованием каких-либо резонансных дел.

Обновление. Пострадавший сотрудник СК умер в реанимации.