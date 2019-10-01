Полиция возбудила уголовное дело из-за массовых отравлений в автоматах Healthy Food. Компанию уже штрафовали на два миллиона рублей

Полиция возбудила уголовное дело о в отношении персонала компании Healthy Food из-за массовых отравлений, происходивших летом в Москве.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, дело было возбуждено 30 сентября.

Летом 2019 года в Москве после приобретения пищи в автоматах Healthy Food 97 человек заболели острой кишечной инфекцией, 38 из них попали в больницу. У 66 заболевших по результатам лабораторных исследований был установлен диагноз сальмонеллез.

В начале сентября Роспотребнадзор вынес в отношении компании 16 постановлений об административных штрафах на общую сумму в два миллиона рублей.