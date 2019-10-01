Подавляющее большинство членов РАН негативно оценили итоги реформы академии

Подавляющее большинство членов Российской академии наук негативно оценили изменения, которые произошли в академии с момента начала реформы в 2013 году.

Такие результаты , сообщает «Интерфакс», были представлены президентом РАН Александром Сергеевым на пресс-конференции во вторник.

37,6% участников опроса заявили, что положение дел в российской науке в целом за прошедшие с начала реформы годы ухудшилось, а 26,9% сочли, что «существенно ухудшилось».

Полностью исследование «Шесть лет реформы РАН: результаты и перспективы» опубликовано на сайте академии наук.

В рамках реформы РАН, в числе прочего, все имущество академии наук было передано под управление Федерального агентства научных организаций (ФАНО).

В конце 2017 года группа ученых опубликовала открытое письмо президенту РФ, в котором в частности указывалось на неэффективность ФАНО, а также говорилось, что в результате реформы РАН была «создана громоздкая и неработающая система управления наукой». Подписавшие письмо предложили, чтобы научные институты вернули в ведение РАН. Руководство ФАНО назвало это требование невыполнимым.