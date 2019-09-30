Зеленский уволил главу Совета безопасности и обороны Украины Александра Данилюка. Он проработал на посту четыре месяца

Александр Данилюк уволен с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

27 сентября Офис президента Украины сообщил, что Данилюк подал в отставку. Глава СНБО подтвердил это. По словам источников украинского издания «Новое время», причиной отставки Данилюка могли стать разногласия с окружением Зеленского.

Александр Данилюк стал секретарем СНБО Украины 28 мая 2019 года. До этого он работал замглавы администрации президента Украины (в 2015-2016 годах) и министром финансов (в 2016-2018 годах). На посту секретаря СНБО Данилюк сменил Александра Турчинова, который ранее был председателем Верховной Рады и исполняющим обязанности президента Украины.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины 30 сентября заявило о недостоверных сведениях в декларациях Александра Данилюка на сумму 1,6 миллиона гривен (4,3 миллиона российских рублей).