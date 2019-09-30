Верховный суд забрал у Мосгорсуда дело юриста Кантемира Карамзина. Из-за него ФСБ обвинила судей в причастности к рейдерству

Верховный суд РФ передал из Мосгорсуда в Мособлсуд рассмотрение уголовного дела против юриста Кантемира Карамзина. Об этом сообщает РБК.

Таким образом Верховный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Оно было инициировано после заявления ФСБ о том, что Кармазин осуществляет рейдерские захваты бизнеса и избегает наказания благодаря дружбе с судьями и руководителями Мосгорсуда.

ФСБ занимается оперативным сопровождением уголовного дела Карамзина. Юриста обвиняли в создании подложной расписки о том, что автор биографии Владимира Путина Олег Блоцкий должен ему 200 тысяч долларов.

В сентябре Черемушскинский районный суд Москвы признал возбуждение дела против Кармазина незаконным. Мосгорсуд должен был рассматривать жалобу на прекращение уголовного преследования юриста.

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