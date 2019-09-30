В России разработают многоразовый космический грузовик. Обещают стоимость запуска дешевле SpaceX

Госкорпорация «Роскосмос» запланировала подписание соглашения с частной компанией «Многоразовые транспортные космические системы» ( ) о создании многоразового транспортного корабля «Арго». Об этом со ссылкой на протокол совещания в «Роскосмосе» пишет РБК.

В документе указано, что стоимость запуска и посадки «Арго» оценивается в 9,8 миллиона долларов. Один из бенефициаров МТКС Сергей Сопов рассказал, что корабль должен быть готов к 2024 году.

Бывший менеджер центра имени Хруничева, гендиректор «Космокурса» Павел Пушкин назвал «Арго» ответом на многоразовый транспортник Dragon компании SpaceX. Создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров оценил один запуск Dragon в 40 миллионов долларов, а российского одноразового «Прогресса» — в 20 миллионов. «За счет многоразовости можно предполагать, что „Арго“ будет дешевле», — добавил Егоров.

При этом он заметил, что «Арго» расчитан на доставку до тонны груза, а для МКС это не требуется. Егоров предположил, что многоразовый корабль может пригодится для доставки грузов на будущую китайскую космическую станцию или даже межпланетных перелетов.