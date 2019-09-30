Суд в Петербурге прекратил дело священника и его жены, не лечивших дочь от ВИЧ
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении священника Юрия Сычева и его жены Елены, не лечивших приемную дочь от ВИЧ.
Ребенок умер в августе 2017 года. В мае 2018 года стало известно, что супругов обвинили в причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности.
Дело в отношении Сычевых, сообщила Объединенная пресс-служба судов, было закрыто в связи с истечением сроков давности. Ходатайство о прекращении было заявлено стороной защиты. Подсудимые и государственный обвинитель не возражали.
В России нет специальной статьи о ВИЧ-диссидентстве, поэтому обычно против родителей, чьи дети умерли из-за отказа лечить инфекцию, возбуждают дела о причинении смерти по неосторожности. Самое строгое наказание, которое родители получают за гибель детей — небольшие сроки ограничения свободы.
Минздрав РФ неоднократно призывал разработать отдельный законопроект, пресекающий деятельность ВИЧ-диссидентов, в частности, позволяющий принудительно забирать у них детей.