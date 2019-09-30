Сбербанк запускает оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов. Пока в удаленных районах

Сбербанк осенью запустит пилотный проект по приему на кассах магазинов платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, сообщает РБК со ссылкой на источники на банковском рынке.

На первом этапе заплатить за квартиру и телефон в торговых точках смогут жители удаленных и малонаселенных пунктов, которые являются клиентами Сбербанка.

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко считает, что в розничных сетях больших городов такие проекты работать не будут. По его мнению, они могут вызвать дополнительные очереди, увеличить нагрузку на персонал, а также поднять затраты на инкассацию.

В Сбербанке пока отказались комментировать сообщения о запуске приема оплаты ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов.

Летом 2019 года Сбербанк запустил проект по снятию наличных на кассах магазинов. По состоянию на конец сентября, пишет РБК, такую возможность банк предоставляет в 700 торговых точках, расположенных в 76 регионах. До конца года их число планируется увеличить до 3 тысяч.

На конец 2018 года, по данным Сбербанка, его активная клиентская база составляла 92,8 миллиона человек.