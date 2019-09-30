Сбербанк снизил ставки по ипотеке третий раз с начала года

Сбербанк объявил о снижении ставок на большинство своих ипотечных продуктов на 0,3 процентных пункта.

Снижение коснется заявок, поданных 1 октября, на кредиты на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места. Также ставки снижаются для нецелевого кредита под залог недвижимости.

Сбербанк в 2019 году уже дважды снижал ставки по ипотеке, предыдущий раз — в начале августа на 0,5 процентных пункта.