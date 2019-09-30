Саудовская Аравия восстановила добычу нефти после нападения беспилотников. Из-за него цены на нефть выросли на 10%

Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти после атаки беспилотников на объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом заявил глава ОПЕК Мохаммед Баркиндо после заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Ранее о полном восстановлении добычи нефти в Саудовской Аравии со ссылкой на источники сообщали Bloomberg и «Ведомости».

Нападение беспилотников на два завода Saudi Aramco произошло 14 сентября. Из-за него добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась вдвое, а мировые цены на нефть на следующих торгах поднялись на 10% (позднее они снизились практически до того уровня, на котором находились перед атакой). Саудовская Аравия и США обвинили в нападении Иран.

Саудовская Аравия является крупнейшим членом ОПЕК.