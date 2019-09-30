Организаторы митинга на Сахарова рассказали о полицейских с пресс-картами ТВЦ

Во время митинга в поддержку политзаключенных в Москве двое людей с камерами выдавали себя за журналистов, но оказались полицейскими. Об этом рассказал Игорь Ефремов — замсекретаря московского руководящего комитета Либертарианской партии, которая организовала акцию.

По словам Ефремова, на просьбу показать аккредитацию люди с камерами продемонстрировали пресс-карты московского телеканала ТВЦ. Когда Ефремов объяснил, что у них также должны быть аккредитации от пресс-секретаря ЛПР, те достали удостоверения полицейских. Что эти люди делали потом, Ефремов не уточнил.

ТВЦ не публиковал на своем сайте или в ютьюбе репортажей с митинга. Обе новости на сайте канала написаны по открытым источникам.

На митинг 29 сентября пришли, по оценкам «Белого счетчика», около 25 тысяч человек. МВД насчитало около 20 тысяч участников.