«Коммерсант»: на послание президента Федеральному собранию дополнительно выделят 72,5 миллиона рублей
В проекте бюджета на 2020-2022 годы заложены дополнительные расходы на ежегодное послание президента Федеральному собранию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пояснительную записку к документу, который 30 сентября внесут в Госдуму.
По информации газеты, на эти цели в бюджете выделены дополнительно 72,5 миллиона рублей (всего за три года — 217,5 миллиона). При этом в самом тексте проекта бюджета (приложение 14) в расходах на работу администрации президента послание не упоминается. Общие расходы на работу президентской администрации составляют около 14 миллиардов рублей ежегодно.
В разговоре с «Ъ» источник в Кремле заявил, что необходимость дополнительных расходов связана с изменением формата послания.
В 2017 году президент отказался проводить послание в конце года, перенеся его на март 2018-го — за две недели до выборов. Само послание прошло не в Кремле, а в Манеже.
Новый трехлетний бюджет заявлен профицитным с ежегодными доходами более 20 триллионов рублей. Инфляция к 2022 году должна составить не более 4%.