ФНС предупредила о поддельных уведомлениях о налогах. Их рассылают мошенники

Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила о мошенниках, рассылающих поддельные письма с требованием оплатить налоги.

«Рекомендуем проверять информацию с помощью сервиса „Личный кабинет“ налогоплательщика», — сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Рассылка таких писем через «Почту России», как пишет РБК, носит массовый характер.

Пример фальшивого уведомления о налогах, в частности, 27 сентября опубликовал пользователь фейсбука Денис Виленский. Заказное письмо, указал он, было очень похоже на настоящее, но сумма налогового сбора была «непривычно высокой». Зайдя на сайт налоговой службы, Виленский выяснил, что налогов ему насчитали на значительно меньшую сумму.

В 2019 году физические лица должны уплатить имущественные налоги за 2018 год до 2 декабря. Большинство налоговых уведомлений рассылают в августе-сентябре.