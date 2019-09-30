Финансовый стартап Revolut начнет работу в России до конца года

Финансовый стартап Revolut начнет работу в России до конца 2019 года, сообщает Reuters.

В этот же период компания начнет работу еще в семи странах, в том числе в США, Японии и Бразилии.

Revolut — банковский сервис, который был запущен в Великобритании выходцами из России. Основной продукт компании — сервис обмена валюты без банковской комиссии.

Сейчас у компании около 8 миллионов клиентов по всему миру. По заявлениям представителей Revolut, общая сумма на депозитах составляет 8 миллиардов долларов.