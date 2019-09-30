ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» за трансфер Эмилиано Салы. Через два дня после этой сделки футболист погиб в авиакатастрофе

ФИФА обязала футбольный клуб «Кардифф» заплатить «Нанту» 6 миллионов евро за трансфер аргентинского футболиста Эмилиана Салы. Через два дня после того, как сделка была заключена, Сала погиб в над Ла-Маншем.

6 миллионов — размер первого платежа, который в соответствии с первоначальными договоренностями должен был перечислить «Кардифф». Общая сумма трансфера составляла 15 миллионов евро.

«Нант» настаивал на выплате всех 15 миллионов на том основании, что международный трансферный сертификат был зарегистрирован до того, как стало известно об авиакатастрофе. «Кардифф» не намеревался платить вообще, так как Сала на момент смерти еще не был зарегистрирован как игрок английской премьер-лиги.

ФИФА подчеркнула, что решение было принято, учитывая «уникальные обстоятельства этой трагической ситуации».