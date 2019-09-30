Михаила Бабича повысили до первого замглавы Минэкономразвития. Он проработал в министерстве три месяца

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителя министра экономического развития Михаила Бабича первым замминистра. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь премьера Олег Осипов.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин написал в инстаграме, что это он предложил повысить Бабича, поскольку тот «проявил себя с самой лучшей стороны».

Бабич был назначен замминистра экономического развития в июне. На этой должности он курировал интеграционные вопросы в рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза и СНГ.

До прихода в Минэкономразвития Бабич был послом России в Белоруссии. Он проработал на этом посту меньше года. По данным «Коммерсанта», Бабича уволили после жалоб Минска на то, что он «не понял разницы между федеральным округом и независимым государством».

Всего у главы Минэкономразвития 14 заместителей. Должность первого зама оставалась вакантной три года, после ухода Алексея Лихачева на пост главы «Росатома».