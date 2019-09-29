Sky News: глава ВР Роберт Дадли уйдет в отставку

Генеральный директор нефтяной компании ВР Роберт Дадли намерен покинуть свой пост, сообщает Sky News.

По данным телеканала, 64-летний бизнесмен уже провел консультации на этот счет с председателем совета директоров компании Хельге Лундом. Официально об уходе Дадли может быть объявлено до конца октября, а сам процесс отставки может растянуться на 12 месяцев.

Основными претендентами на место Дадли считаются исполнительный и финансовый директоры ВР Бернард Луни и Брайан Гилвари.

Роберт Дадли дольше всех среди руководителей крупных нефтяных компаний мира занимает свой пост. Он возглавил ВР в 2010 году — сразу после аварии на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, считающейся крупнейшей экологической катастрофой в истории США. Из-за взрыва на платформе ВР в воды залива вылилось около пяти миллионов баррелей нефти. Расходы компании на устранение последствий аварии и выплату компенсаций превысили 50 миллиардов долларов.

С 2003 по 2008 год Роберт Дадли возглавлял ТНК-ВР, бывшую третьей по величине частной нефтяной компанией России. В 2013 году Дадли вошел в совет директоров «Роснефти», которая приобрела ТНК-ВР.

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