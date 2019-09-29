Полиция насчитала около 20 тысяч участников митинга на проспекте Сахарова
Источник: МВД России
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В согласованном митинге на проспекте Сахарова в Москве приняли участие около 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.
Волонтеры «Белого счетчика» к 17:00 насчитали 25,2 тысячи участников акции.
По данным «Интерфакса», задержаний на митинге не было.
Участники митинга 29 сентября, организованного Либертарианской партией, потребовали прекращения преследования фигурантов «московского дела», «дела ФБК» и всех политзаключенных.
Сотрудники полиции и представители Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан.