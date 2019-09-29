Олега Кононова уволили с поста главного тренера «Спартака». Команда проиграла в чемпионате четыре матча подряд

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов уволен со своего поста «в связи с неудовлетворительными результатами команды». В заявлении на сайте клуба говорится, что Кононов сам подал в отставку.

Временным исполняющим обязанности главного тренера станет Сергей Кузнецов.

29 сентября «Спартак» в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу принимал на своем поле «Оренбург» и проиграл со счетом 1:2. Для команды Олега Кононова это поражение стало четвертым подряд в Российской премьер-лиге.

Олег Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018 года. Он сменил в клубе Массимо Карреру, с которым клуб выиграл единственное чемпионство с 2001 года.

В настоящее время команда занимает девятое место в чемпионате России после 11 туров. Это худший результат «Спартака» с 2003 года, пишет Sports.ru.