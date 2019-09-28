Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку. Он не объяснил публично причину своего решения. Газета The New York Times сообщает со ссылкой на неназванный источник, что его отставка связана с «событиями последних дней».

Имя Волкера упоминается в жалобе анонимного сотрудника американской разведки на президента США, которая касается разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этой беседе Трамп попросил расследовать деятельность газовой компании Burisma на Украине. В ее совет директоров входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года.

В жалобе говорилось, что на следующий день после разговора Трампа с Зеленским Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондланд прибыли в Киев и дали консультации украинской стороне в связи с просьбой Трампа.

После жалобы сотрудника американской разведки на Дональда Трампа Конгресс США официально запустил процедуру импичмента президента. Противники Трампа считают, что он должен быть отправлен в отставку, поскольку просил главу иностранного государства расследовать деятельность своего политического противника.