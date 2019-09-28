Режиссер Леонид Хейфец напал с ножом на сотрудника скорой, приехавшей к нему на вызов
Источник: ТАСС
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Режиссер Леонид Хейфец нанес ножевое ранение сотруднику скорой помощи, бригада которой приехала к нему по вызову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник ТАСС сказал, что «по всей видимости, режиссер был в неадекватном состоянии». Пострадавшего доставили в больницу.
РЕН ТВ сообщает, что скорую помощь Хейфецу вызвали его жена и дочь. По данным телеканала, пострадавший сотрудник скорой помощи получил ранение в ногу.
Леонид Хейфец работал в Центральном театре советской армии и Малом театре, с 1998 года он — режиссер Московского академического театра имени Владимира Маяковского.