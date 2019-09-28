Футболист Павел Мамаев, отсидевший срок за драку, перешел в «Ростов»

Футболист Павел Мамаев, отсидевший срок в колонии за участие в драке в Москве, перешел в «Ростов». Контракт с клубом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Павел Мамаев — игрок ФК «Ростов» FC ROSTOV

Павел Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным был осужден на полтора года колонии за участие в двух драках, которые произошли в октябре 2018 года. После этого «Краснодар», за который выступал Мамаев, расторг контракт с футболистом. Мамаев вышел на свободу по УДО 17 сентября.

Александр Кокорин остается футболистом «Зенита», но пока не участвует в матчах. Главный тренер команды Сергей Семак сообщил, что Российский футбольный союз отказался зарегистрировать Кокорина для участия в чемпионате России, поскольку соответствующие документы были поданы вне регистрационного периода. Он сможет присоединиться к команде в зимнее трансферное окно в январе-феврале 2020 года.