Журналиста оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбление в твиттере бывшего футболиста «Спартака»

Перовский районный суд Москвы оштрафовал журналиста Андрея Малосолова на 20 тысяч рублей за оскорбление в твиттере бывшего футболиста «Спартака» Луиса Адриано, сообщает агентство «Москва».

Административное дело по о возбуждении ненависти было заведено по заявлению руководства «Спартака» в июле, после предсезонного матча команды с ЦСКА. В ходе игры, когда после стычки с Адриано был удален защитник армейцев Кирилл Набабкин, Малосолов написал в своем твиттере «Обезьяну спартаковскую как минимум следовало удалить вслед за Набабкиным». Позже он удалил твит.

Малосолов своей вины не признал, назвав свой твит эмоциональным, но не содержащим признаков унижения или оскорбления человеческого достоинства.

Андрей Малосолов с 2006 по 2010 год был руководителем пресс-службы Российского футбольного союза. Он также является сооснователем Всероссийского объединения болельщиков.

Луис Адриано играл за «Спартак» с 2017 года. Перед началом сезона 2019/2020 он покинул команду.