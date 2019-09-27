ЦБ зафиксировал резкий рост мошенничеств с использованием поддельных телефонных номеров банков

В России летом 2019 года резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсант».

По данным ЦБ, мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров. По словам первого заместителя главы департамента информационной безопасности Банка России Артема Сычева, статистика учитывает только количество кредитных организаций, чьи номера подменили мошенники, число жалоб клиентов может быть значительно больше.

Очередной всплеск подобного рода мошенничеств, сообщил Сычев, был зафиксирован в сентябре.

При этом, как отмечается, операторы связи не всегда реагируют на сообщения ЦБ о фактах мошеннических звонков и принимают меры. Представители операторов связи заявили изданию, что ситуация с мошенническими звонками еще серьезнее, чем описывает ЦБ, и, по их мнению, требует принятия комплексных решений.

В июле «Ведомости» писали, что Банк России создал рабочую группу из представителей розничных банков для подготовки материалов, информирующих россиян о способах противодействия мошенникам, которые используют методы социальной инженерии, когда жертв обманом, в том числе звонками якобы из банков, вынуждают перевести деньги или раскрыть конфиденциальную информацию.

По данным Сбербанка на конец 2018 года, с использованием социальной инженерии совершалось более 80% мошенничеств, зафиксированных этой кредитной организацией.