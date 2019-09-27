Российские пограничники задержали более 260 северокорейских браконьеров

Три шхуны и пять мотоботов из КНДР задержаны российскими пограничниками за браконьерство в исключительных экономических водах России, сообщили «Интерфаксу» в Погрануправлении ФСБ по Приморскому краю.

У браконьеров изъяты около 30 тысяч тушек кальмара и запрещенные орудия лова. Нарушителей доставили в порты Находки и Посьета.

За сентябрь это уже второе массовое задержание браконьеров из КНДР в российских водах. 17 сентября в акватории Японского моря северокорейские браконьеры напали на пограничников. В результате пострадали четверо россиян и погиб один гражданин КНДР. Задержан 161 браконьер.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. За это преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.

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