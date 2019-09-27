«Гражданские самолеты Сухого» объяснили возможное переименование суперджета модернизацией в рамках импортозамещения

Переименование самолета Sukhoi SuperJet 100 рассматривается в рамках комплексной модернизации самолета, заявили в компании «Гражданские самолеты Сухого».

Работы по модернизации, пояснили в компании, проводятся в рамках политики импортозамещения. «В рамках этой работы мы рассматриваем различные аспекты укрепления позиций на рынке, включая, возможно, название, выражающее результат качественных изменений», — отметили в пресс-службе.

Sukhoi SuperJet 100 — первый пассажирский самолет, разработанный в новейшей истории России. Предполагалось, что он будет широко поставляться на экспорт, однако после введения санкций против РФ зарубежные авиакомпании начали отказываться от суперджетов — по большей части, из-за сложностей с производимыми в США запчастями.