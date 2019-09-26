СК возбудил дело о реабилитации нацизма против 95-летнего ветерана латышского легиона СС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении 95-летнего бывшего депутата парламента Латвии и ветерана Латышского легиона СС Висвалдиса Лациса.

Дело завели из-за его книги «Латышский легион в свете истины», вышедшей в 2017 году. В СК считают, что Лацис оправдывал «военные преступления против мирного населения, совершенные полицейскими батальонами», которые входили в состав легиона.

Начиная с 1994 года, в Латвии каждое проходят марши ветеранов Латвийского добровольческого легиона СС. В 1998-1999 годах День памяти латышских легионеров считался государственным праздником Латвии.