Минфин заявил о готовности реструктурировать долги регионов перед бюджетом на 75 миллиардов рублей

Министерство финансов РФ предлагает реструктурировать долги регионов перед федеральным бюджетом на сумму 75 миллиардов рублей. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, долги будут реструктурированы «при условии, что эти деньги будут вкладываться в развитие, в новые проекты, в инфраструктуру, которые реализуют регионы».

Суммарный долг российских регионов составляет два триллиона рублей. Почти половина этой суммы приходится на долг перед федеральным бюджетом. Из него регионам выдавали кредиты на рефинансирование коммерческого долга.

В 2018 году правительство начало семилетнюю программу по реструктуризации бюджетных долгов регионов.

В середине сентября глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров предложил списать часть долгов регионам, которые выполнили «майские указы» Путина.