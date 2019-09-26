«Городу нужен настоящий антикризисный менеджер». Бывший глава ДНР стал мэром Элисты
Источник: РИА Калмыкия
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Новым руководителем городской администрации Элисты станет Дмитрий Трапезников, бывший глава ДНР. Об этом сообщает РИА Калмыкия.
Кандидатуру Трапезникова предложил глава Калмыкии Бату Хасиков. «Городу нужен настоящий антикризисный менеджер», — прокомментировал это решение руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков.
Дмитрий Трапезников возглавлял ДНР в статусе исполняющего обязанности с 31 августа по 7 сентября 2018 года — после убийства предыдущего лидера непризнанной республики Александра Захарченко.