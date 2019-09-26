«Городу нужен настоящий антикризисный менеджер». Бывший глава ДНР стал мэром Элисты

Новым руководителем городской администрации Элисты станет Дмитрий Трапезников, бывший глава ДНР. Об этом сообщает РИА Калмыкия.

Кандидатуру Трапезникова предложил глава Калмыкии Бату Хасиков. «Городу нужен настоящий антикризисный менеджер», — прокомментировал это решение руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков.

Дмитрий Трапезников возглавлял ДНР в статусе исполняющего обязанности с 31 августа по 7 сентября 2018 года — после убийства предыдущего лидера непризнанной республики Александра Захарченко.