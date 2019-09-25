«Такое хамство терпеть нельзя». Лавров пообещал ответить США на отказ выдать визы российской делегации
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью «Коммерсанту», что Россия ответит на отказ США выдать визы нескольким членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
«Конечно, мы резко отреагируем, постараемся ответить. Такое хамство терпеть нельзя», — сказал Лавров.
По его словам, визы не смогли получить десять сотрудников МИД. Кроме того, в визах отказали гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и руководителю комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.
Косачев ранее сообщил, что США отказались выдать визы девяти сенаторам.
«Теперь придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН. Между прочим, когда обсуждалось создание ООН и дошли до месторасположения штаб-квартиры, Иосиф Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. Это было прозорливо», — сказал Лавров.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходят общие прения 74-й сессии Генассамблеи ООН, в ходе которых «главы государств и правительств обсуждают пути решения глобальных проблем современности».