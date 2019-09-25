Похититель картины Куинджи из Третьяковской галереи получил три года строгого режима

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам колонии строгого режима уроженца Крыма Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.

Обвинение требовало для Чуприкова четыре года колонии строгого режима. Адвокат просила для своего подзащитного условное наказание. Чуприков полностью признал вину.

Картина «Ай-Петри. Крым» была похищена из Третьяковской галереи в январе 2019 года. Денис Чуприков снял полотно со стены на глазах у посетителей музея и беспрепятственно вынес его из здания. Чуприкова задержали на следующий день.

Изначально подозреваемый заявлял, что решил украсть картину, чтобы расплатиться с долгами. Позднее он сказал, что с помощью кражи хотел привлечь к себе внимание и собирался вернуть картину в музей на следующий день.

Работа Куинджи получила незначительные повреждения из-за кражи. Чуприков возместил стоимость реставрации полотна — 13 тысяч рублей.