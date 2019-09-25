Пласидо Доминго прекратил сотрудничество с Метрополитен-опера из-за обвинений в домогательствах

Испанский оперный певец Пласидо Доминго отменил свое участие в постановке «Макбет» на сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке и прекращает любое дальнейшее сотрудничество с театром, сообщает The New York Times.

На премьерном показе в Метрополитен-опере 25 сентября партию Макбета вместо Доминго исполнит серб Желько Лучич. Леди Макбет сыграет российская оперная певица Анна Нетребко.

Сотрудничество Доминго с ньюйоркской оперой прекращено из-за обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых в адрес испанского тенора.

В августе агентство Associated Press опубликовало расследование, в котором девять женщин пожаловались на домогательства Пласидо Доминго. Позже еще 11 женщин выступили с такими же обвинениями. Сам Доминго их отрицает.

На фоне обвинений в адрес Доминго о прекращении сотрудничества с певцом объявляли также оперный театр Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии.