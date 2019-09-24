Польша отказалась выдать РФ банкира Ярослава Алексеева из-за членства в «Свидетелях Иеговы». Его обвиняют в хищении 2,4 миллиарда рублей

Суд в Польше отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, обвиняемого .

Суд обосновал свое решение тем, что в России может столкнуться с нарушением прав — в частности, с пытками. Отдельно судья обратила внимание на факт того, что Алексеев — член общины «Свидетелей Иеговы».

Алексеев был задержан в феврале 2019 года на основании ордера, выданного по линии Интерпола.

В России «Свидетели Иеговы» признаны экстремистской организацией; ее деятельность была запрещена Верховным судом в 2017 году.

В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин назвал «полной чушью» запрет «свидетелей Иеговы» и заявил, что «не очень понимает, за что их преследовать». Два месяца спустя гражданин Дании Деннис Кристенсен получил шесть лет колонии за членство в «Свидетелях Иеговы».