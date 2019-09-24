Минобороны потратит 250 миллионов рублей на борьбу с утечками служебных документов

Минобороны РФ объявило тендер на оснащение армии системой против несанкционированной публикации служебных документов в интернете. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, первым на нее обратил внимание «Интерфакс».

Стоимость контракта — 250 миллионов рублей. Подрядчика определят по итогам закрытого аукциона. Работы должны быть завершены до 1 октября 2020 года.

В октябре 2018 года Минобороны разместило тендер на оснащение Вооруженных сил средствами для контроля доступа курсантов к интернету. Стоимость контракта составила 485 миллионов рублей. Подрядчик пока не найден.