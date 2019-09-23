В Госдуме предложили содержать криминальных авторитетов в колониях отдельно от других заключенных

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предусматривающий, что осужденные по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» будут содержаться в колониях отдельно от остальных заключенных.

Авторы законопроекта, среди которых Александр Хинштейн и Василий Пискарев, предлагают использовать для содержания таких заключенных «камеры штрафных изоляторов, помещения камерного типа и единые помещения камерного типа».

Криминальные авторитеты, указывается в пояснительной записке, «представляют особую общественную опасность в связи с возможностью координации преступных действий, наличием устойчивых преступных связей, а также негативным воздействием на содержащихся вместе с ними в местах лишения свободы осужденных».

Статья «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в Уголовном кодексе РФ в апреле 2019 года. Ввести соответствующую статью предложил президент России Владимир Путин. Статья 210.1 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

По действующему законодательству отдельно от других заключенных содержатся приговоренные к пожизненному заключению, приговоренные к смертной казни, которым высшая мера была заменена лишением свободы на определенный срок, а также рецидивисты, совершившие опасное или особо опасное преступление.