ЦБ предложил запретить начинающим инвесторам покупать акции иностранных компаний более чем на 50 тысяч рублей в год

Банк России подготовил новые поправки ко второму чтению законопроекта о категоризации инвесторов, резко ужесточающие требования к начинающим игру на бирже.

В документе, с которым ознакомился РБК, говорится, что «защищаемым неквалифицированным инвесторам», то есть россиянам, которые только начинают игру на бирже, следует ограничить сумму вложений в иностранные акции и другие рискованные активы 50 тысячами рублей.

Как отмечают РИА Новости, такое ограничение означает, что большинство инвесторов-физических лиц лишатся доступа к акциям таких компаний как, например, Google.

Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 миллиона рублей, следует из документа.

Не исключено, что ограничения для инвесторов будут изменены — конкретные суммы, сообщил РБК представитель Банка России, пока обсуждаются.

Предыдущая версия поправок к законопроекту о категоризации инвесторов предусматривала более мягкие ограничения. Так, начинающим инвесторам предполагалось разрешить покупать акции на общую сумму 100 тысяч рублей в год, а для перехода в категорию квалифицированных инвесторов было бы достаточно накопить 400 тысяч рублей.

В феврале 2019 года ЦБ объявил о подготовке другого законопроекта, ограничивающего начинающих инвесторов — им предполагается запретить торговать на рынке Forex.