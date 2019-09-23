С сайта Минкульта исчезла информация про «Культурный норматив школьника». В него входили песни Queen и Nirvana

С сайта министерства культуры пропала вся информация про образовательный проект «Культурный норматив школьника». Первыми на это обратили внимание «Открытые медиа».

В частности, пропал список произведений, рекомендованных для изучения в рамках «Культурного норматива школьника».

Сотрудница Минкульта Лейла Зотова, курирующая «Культурный норматив школьника», не знала про исчезновение списка рекомендаций. Она отметила, что он был предварительным и будет дорабатываться. Официальный представитель Минкульта также не смог прокомментировать пропажу рекомендаций с сайта ведомства.

Как отмечает «Дождь», сведения о «Культурном нормативе школьника» по-прежнему доступны на сайте Роскультпроекта, но там нет списка рекомендованных произведений.

Список произведений, рекомендованных для изучения в рамках «Культурного норматива школьника», был опубликован в первой половине сентября. Он включал произведения искусства по семи направлениям. В него вошли в том числе композиции известных поп- и рок-групп ХХ века: The Beatles, Queen, Nirvana, «Кино», «Наутилус», «Аквариум».