Трамп решил отправить дополнительные войска для укрепления саудовской противовоздушной обороны

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительной группировки войск для укрепления противовоздушной обороны Саудовской Аравии после на нефтяные объекты. В заявлении Пентагона подчеркивается, что эти меры предприняты для «сдерживания дальнейшего пагубного поведения Ирана».

По словам министра обороны США Марка Эспера, речь идет о силах противовоздушной и противоракетной обороны. Глава объединенного комитета начальников штабов генерал Джо Данфорд добавил, что на Ближний Восток отправятся сотни солдат, не уточнив, сколько конкретно. Сроки развертывания группировки также не уточняются.

Ранее США уже объявили о новых санкциях против Ирана, обвинив его в причастности к атаке на саудовские объекты.