Спрос на новые айфоны в России вырос в два-три раза, но очередей в магазинах нет

В России 20 сентября стартовали продажи смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Цены на них начинаются от 59 990 рублей, 89 990 рублей и 99 990 рублей соответственно.

Предзаказы на них начались за три дня до старта продаж (в 2018 году — за неделю). В re:Store сообщили ТАСС, что спрос на новые айфоны превышает прошлогодний в три раза, в «Связном», «Билайне», МТС и «Мегафоне» сказали о росте предзаказов вдвое. В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что в первые сутки спрос превысил прошлогодний в четыре раза.

Перед началом продаж появились предложения купить место в очереди за новыми айфонами. Но в итоге продажи начались без очередей: как в Москве, так и в Петербурге. Первый покупатель в Москве купил айфон по предзаказу.