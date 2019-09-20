Начальника колонии под Красноярском отстранили от службы после вечеринки со стриптизом ко Дню лесника

В Красноярском крае начальника колонии-поселения № 14 временно отстранили от работы после публикации видео с корпоратива со стриптизом, сообщает региональное управление ФСИН.

Видео 19 сентября опубликовал телеграм-канал «Красноярск № 1». На нем видно, как мужчины под музыку снимают с себя одежду, а делать это им помогают женщины в форме ФСИН. «Красноярск № 1» написал, что мероприятие было посвящено . Life писал, что вечеринка проходила 13 сентября, и на нее были приглашены все работники ИК-14.

Осторожно, в ролике слышна ненормативная лексика.

Стриптиз в красноярской колонии НДН.ИНФО

Во ФСИН подчеркнули, что корпоративное мероприятие проводилось не на территории колонии, а в клубе в соседнем поселке Тамтачет.