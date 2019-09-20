Космонавту Юрию Маленченко отказали в руководящей должности в Роскосмосе из-за американского гражданства супруги

Юрий Маленченко не утвержден в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Как сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической отрасли, кандидатуру бывшего космонавта не согласовала служба безопасности Роскосмоса из-за того, что супруга Маленченко, уроженка России Екатерина Дмитриева имеет гражданство США. Должность, на которую претендует космонавт, подразумевает допуск к конфиденциальной информации.

На сайте ЦПК Маленченко указан как первый заместитель начальника центра, но на самом деле он состоит на должности советника главы предприятия, пишет агентство.

Юрий Маленченко был назначен на должность первого замглавы ЦПК в октябре 2016 года. Приказ о его назначении подписывал предыдущий глава центра Юрий Лончаков.

Маленченко совершил шесть космических полетов общей продолжительностью 827 суток 9 часов 23 минуты. По длительности пребывания в космосе среди российских космонавтов он уступает только Геннадию Падалке.

Юрий Маленченко и Екатерина Дмитриева поженились в 2003 году. Их церемония считается первой в истории свадьбой в космосе. Жених находился на борту МКС, а невеста — в Центре управления полетами в Хьюстоне.