Космонавту Юрию Маленченко отказали в руководящей должности в Роскосмосе из-за американского гражданства супруги
Юрий Маленченко не утвержден в должности первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК).
Как сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической отрасли, кандидатуру бывшего космонавта не согласовала служба безопасности Роскосмоса из-за того, что супруга Маленченко, уроженка России Екатерина Дмитриева имеет гражданство США. Должность, на которую претендует космонавт, подразумевает допуск к конфиденциальной информации.
На сайте ЦПК Маленченко указан как первый заместитель начальника центра, но на самом деле он состоит на должности советника главы предприятия, пишет агентство.
Информацию о трудностях с утверждением в должности космонавта Маленченко РИА Новости подтвердил начальник ЦПК Павел Власов. «Вопросу почти год. Пока он в том состоянии находится — не утвержден», — сказал он.
Юрий Маленченко был назначен на должность первого замглавы ЦПК в октябре 2016 года. Приказ о его назначении подписывал предыдущий глава центра Юрий Лончаков.
Маленченко совершил шесть космических полетов общей продолжительностью 827 суток 9 часов 23 минуты. По длительности пребывания в космосе среди российских космонавтов он уступает только Геннадию Падалке.
Юрий Маленченко и Екатерина Дмитриева поженились в 2003 году. Их церемония считается первой в истории свадьбой в космосе. Жених находился на борту МКС, а невеста — в Центре управления полетами в Хьюстоне.