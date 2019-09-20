Банки начнут оценивать потенциальных заемщиков по кредитной истории их родственников
Российские банки могут начать оценивать заемщиков на основе кредитных историй их родственников. Как пишет РБК, сейчас такой сервис тестируют более десяти банков.
Влияние на кредитный рейтинг по предлагаемой методике зависит от того, кто именно из родственников клиента допускал просрочку. Например, если по кредитам не платили родители потенциального заемщика, вероятность его дефолта будет считаться выше, чем если по кредитам не платили супруги или дети.
[В банке «Тинькофф»] считают, что методика может быть полезной при оценке клиентов, о которых кредиторы знают немного. Речь идет о гражданах без кредитной истории или с недостаточно подробными сведениями (таких около 30%, по оценке банка).
По состоянию на лето 2019 года в России более чем на 90 дней были просрочены 12,8% потребительских кредитов.