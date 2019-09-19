В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры. Его подозревают в хищении денег, выделенных на реконструкцию Соловецкого монастыря
В Москве задержан заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта Павел Мосолов, сообщает ТАСС.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, Мосолова обвиняют в пяти эпизодах мошенничества на сумму около 20 миллионов рублей.
Помимо него, задержаны еще четыре человека, им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Как сообщил ТАСС адвокат Мосолова, дело в отношении его подзащитного связано с хищением бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря.
Павел Мосолов был в статусе свидетеля по делу бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, осужденного на три года колонии за хищения при реставрации различных культурных объектов.