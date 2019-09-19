В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры. Его подозревают в хищении денег, выделенных на реконструкцию Соловецкого монастыря

В Москве задержан заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта Павел Мосолов, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, Мосолова обвиняют в пяти эпизодах мошенничества на сумму около 20 миллионов рублей.

Помимо него, задержаны еще четыре человека, им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Как сообщил ТАСС адвокат Мосолова, дело в отношении его подзащитного связано с хищением бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря.

Павел Мосолов был в статусе свидетеля по бывшего замминистра культуры Григория Пирумова, осужденного на три года колонии за хищения при реставрации различных культурных объектов.

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